إزالة 130 منزل بمنطقة زرزارة العشوائية بسفاجا وتسكين الأهالى بحى الروضة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أزالت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسط البحر الأحمر، منازل منطقة زرزارة العشوائية جنوب مدينة سفاجا، بعد نقل السكان لمساكن الروضة الجديدة بديل العشوائيات ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا أعمال اللجنة المشكلة بعضوية، سكرتير المدينة ورئيس قربه النصر و مدير المواقف ومدير إدارة الأمن بالوحدة المحلية ومدير البيئة ومدير إدارة المتابعة الميدانية لإزالة منازل العشوائيات القديمة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يجري الآن إزالة مباني منطقة زرزارة العشوائية عقب تسكين الأهالي ونقلهم لحي الروضة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأن تم حصر السكان الموجودين بمناطق زرزارة وبناءً عليه تم نقلهم لحي الروضة البديلة لسكان العشوائيات، حيث استحق بلوكات 103 مواطن و تم تسكين 96 أسرة وباقى 7 أسر كما استحق الشقق 41 أسرة تم تسكين 25 وباقى 16 أسرة.

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وشدد رئيس المدينة، على سرعة الانتهاء من إجراءات إزالة وتسكين سكان المناطق العشوائية بالمنطقة ، مؤكداً أنه تم حتي الآن إزالة 130 منزل عقب نقلهم وتسكينهم بحي الروضة بديل العشوائيات.