أخبار البورصة اليوم الخميس 28-7-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.7 مليون ورقة مالية بقيمة 740.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.9%، والعرب على 6.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 263.3 ألف جنيه، 125.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1204 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.



رواد السياحة وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، والأسهم متاحة عليها بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

أعلنت شركتا ابن سيناء فارما، مجموعة مستشفى كليوباترا، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الثانية 200 ألف سهم، على التوالي.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية –إيسترن كومباني، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، البدر للبلاستيك 1.7 مليون سهم، 2120 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز الإسكندرية، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 15640 سهم، 715.1 ألف سهم، 20 ألف سهم، 201 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 20 ألف سهم، 712 ألف سهم، على التوالي.



نتائج أعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية إيرادات بلغت 2.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 12.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 78.25%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 1.2 مليون جنيه مقارنة مع 10 مليون جنيه بنسبة انخفاض 111.67%.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، إيرادات 19 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 20.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 6.53%، وبلغ صافي الخسائر 10.9 مليون جنيه مقارنة مع 6.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 58.78%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 16.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل إيرادات نشاط 8.839 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 85%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.054 مليار جنيه مقارنة مع 3.516 مليار جنيه بنسبة نمو 158%.

وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إلى 109.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 90.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.8%.

الدلتا للسكر قالت شركة الدلتا للسكر، ردًا على الخبر المنشور حول استحواذ القابضة أبو ظبي إحدى صناديق أبو ظبي السيادية على إحدى الشركات الحكومية المصرية العاملة في قطاع السكر، إنه لم تتلقى أي عروض استحواذ جزئي أو كلي أو خلافه.