أخبار × 24 ساعة.. الصحة: احتمال انتشار جدرى القرود بالشرق الأوسط غير متوقع

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
مدبولي: الرئيس يتابع تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز رائد فى صناعات الهيدروجين الأخضر
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن عدد من المواقع فى شرق القاهرة
الزراعة: وصول 200 ألف طن قمح أوكرانى إلى مصر منذ بداية الأزمة الروسية
شركة تجارة الجملة: لدينا أرصدة من جميع السلع تكفى لمدة 6 أشهر
الأول علمى حصل على 99.85%.. ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: عليكم مواصلة التميز
وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية لـ62 جنيها
الهيئة العربية للتصنيع تنظم احتفالية لأبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تطوير الطريق الدولى الساحلى
"التعليم": 221 ألفا و827 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان
"الزراعة" تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ 58 جنيهاً للطبق
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