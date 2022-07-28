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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: احتمال انتشار جدرى القرود بالشرق الأوسط غير متوقع

الخميس، 28 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: احتمال انتشار جدرى القرود بالشرق الأوسط غير متوقع جدرى القرود - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
 

مدبولي: الرئيس يتابع تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز رائد فى صناعات الهيدروجين الأخضر

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن عدد من المواقع فى شرق القاهرة
 
الزراعة: وصول 200 ألف طن قمح أوكرانى إلى مصر منذ بداية الأزمة الروسية
 
شركة تجارة الجملة: لدينا أرصدة من جميع السلع تكفى لمدة 6 أشهر
 
الأول علمى حصل على 99.85%.. ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية
 
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: عليكم مواصلة التميز
 
وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية لـ62 جنيها
 
الهيئة العربية للتصنيع تنظم احتفالية لأبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة
 
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تطوير الطريق الدولى الساحلى
 
"التعليم": 221 ألفا و827 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان
 

 


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