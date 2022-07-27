اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:41 م
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وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية لـ62 جنيها

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:10 م
وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية لـ62 جنيها بيض -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها، لافتا إلى أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلى لتخفيف العبء على المواطن، وأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.
 
وتلقى الوزير تقريرا من الشركة القابضة ‏بتخفيض أسعار طبق البيض إلى 62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية، ‏وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة أنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود فى المكان طبقاً لطلب المواطنين أيضًا.‏

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اليوم السابع بلس



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