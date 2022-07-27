وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية لـ62 جنيها

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها، لافتا إلى أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلى لتخفيف العبء على المواطن، وأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

وتلقى الوزير تقريرا من الشركة القابضة ‏بتخفيض أسعار طبق البيض إلى 62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية، ‏وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة أنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل ‏مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود فى المكان طبقاً لطلب المواطنين أيضًا.‏