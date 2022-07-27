وزير التموين يوجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية لـ62 جنيها

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها، لافتا إلى أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار البيض المحلى لتخفيف العبء على المواطن، وأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية.
وتلقى الوزير تقريرا من الشركة القابضة بتخفيض أسعار طبق البيض إلى 62 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية، وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة أنه يتم ضخ كميات مناسبة بكل مجمع استهلاكي طبقا للطلب عليه بالمجمع الموجود فى المكان طبقاً لطلب المواطنين أيضًا.
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