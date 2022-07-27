5 فوائد صحية لأوراق الريحان.. التحكم فى حصوات الكلى الأبرز

كتبت إيناس البنا

تعرف عشبة الريحان بخصائصها العلاجية المذهلة، لاستخداماتها المختلفة فى علاج الأمراض المزمنة، من إدارة مرض السكرى إلى علاج حصوات الكلى، ويمكن أن تكون أوراق الريحان من الأعشاب الطبية السحرية التى يمكن للمرء استخدامها.

الريحان لمرض السكرى

الريحان ملىء بالعديد من الخصائص المضادة للالتهابات التى تجعله مفيدًا للغاية عندما يحاول المرء إدارة الظروف الصحية مثل الأمراض المرتبطة بمرض السكرى مثل السمنة، وفقًا للدراسات فإن تناوله قد يساعد فى تحسين وظيفة خلايا بيتا فى البنكرياس وإفراز الأنسولين.

الريحان لنزلات البرد والسعال

تعانى من البرد والسعال؟ ارتشف كوبًا من الريحان الدافئ، حيث تساعد أوراقه فى زيادة إنتاج الأجسام المضادة وبالتالى منع ظهور أى عدوى، كما تساعد فى تهدئة مجرى الهواء من خلال مساعدتك على إخراج المخاط.

الريحان لحصى الكلى

يمكن أن تسبب حصوات الكلى الكثير من الألم، لكن يمكن التعامل مع هذه الحالة بأوراق الريحان، حيث تساعد أوراقه فى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل والمعادن وحمض البوليك الموجود فى الكلى.

الريحان لصحة القلب

الريحان له تأثير عميق على علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها عن طريق خفض نسبة الدهون فى الدم، وقمع نقص التروية والسكتة الدماغية، كما أنه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

الريحان لارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم مرضًا شائعًا جدًا على مستوى العالم، ووفقًا للإحصاءات يعانى 1 من كل 10 على الأقل من ارتفاع ضغط الدم، وتعتبر أوراق الريحان جيدة لإدارة الحالات الصحية الشديدة ممن ارتفاع ضغط الدم.