3 أعشاب تساعد فى تعزيز مناعتك بشكل طبيعى.. منها الريحان والكركم

كتبت - ميرفت رشاد

على مدى السنوات القليلة الماضية شهدنا وعيًا متزايدًا بشأن تعزيز المناعة، وبدون نظام مناعة فعال، ستكون أجسامنا عرضة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات المسببة للأمراض وغير ذلك فهى تحافظ على صحتنا، من الضرورى أن نفهم أن المناعة ليست كيانًا أو عضوًا واحدًا، إنها شبكة واسعة ومعقدة من الخلايا والبروتينات والأنسجة فى أجسامنا والتى تعمل فى وئام تام، وتبحث باستمرار عن الميكروبات الغازية، ويحتفظ جهاز المناعة بسجل لكل جرثومة هزمها، حتى يتمكن من التعرف على الميكروب وتدميره بسرعة إذا دخل الجسم مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ماذا يحدث إذا لم يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح؟

يؤدى نظام المناعة غير المتوازن إلى فرط نشاط المناعة أو انخفاضه، ويمكن أن يؤدى انخفاض المناعة إلى الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والالتهابات ، وغالبًا ما يجد معظم الناس صعوبة فى التعافى من أى مرض.

قد يؤدى فرط نشاط المناعة إلى الحساسية أو أمراض المناعة الذاتية، حيث تهاجم الخلايا المناعية أنسجة الجسم، ما يؤدى إلى التهاب يمكن أن يسبب حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدى، ما يؤثر بشدة على نوعية الحياة.

قد تختلف شدة الاستجابات المناعية من شخص لآخر على سبيل المثال يعاني الأشخاص المعرضون لنفس الجرثومة من المرض بشكل مختلف أثناء تفشي الأنفلونزا الموسمية، بينما يصبح البعض على ما يرام بشكل خطير، قد يظل البعض الآخر غير متأثر، وذلك لأن العوامل الوراثية تؤثر على جهاز المناعة إلى حد كبير.

قم بتضمين هذه الأعشاب فى نظامك الغذائى للمناعة:

يمكننا إضافة بعض الأعشاب المتوفرة بسهولة والموجودة فى منازلنا أو السوق إلى نظامنا الغذائى لتكملة المناعة مثل..

الريحان:

تحظى أوراق الريحان بالتبجيل باعتبارها "ملكة الأعشاب" وتوجد فى معظم المنازل باعتباره "إكسير الحياة" ويعتقد أنه يساعد فى الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة والرفاهية وطول العمر، تشير الأبحاث إلى أن الريحان يمكن أن يساعد فى تقوية المناعة والتهاب الجهاز التنفسى السفلى.

الكركم:

يستخدم الكركم على نطاق واسع لعدة قرون لما له من فوائد مطهرة ومضادة للحساسية ومضادة للالتهابات.

الجينسنج:

يستخدم الجينسنج الهندى في إدارة الجهاز المناعي، حيث وجد أنه يحفز الخلايا الضامة، وهي خلايا مناعية متخصصة في الجسم مسئولة عن اكتشاف الجراثيم المسببة للعدوى وابتلاعها وتدميرها.