مزارعون يقطعون الطرق بهولندا اعتراضا على سياسات حكومية

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قطع المزارعون الطرق في أنحاء هولندا اليوم الأربعاء اعتراضا على خطط الحكومة لتقليل انبعاثات النيتروجين، والتي يقولون إنها تضر بالقطاع الزراعي وبمصالحهم.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المزارعين ألقوا القمامة وروث الحيوانات بالطرق وأشعلوا النيران بجوانبها ، ما تسبب في عرقلة حركة السير بوسط وشرق البلاد بشكل تام أو جزئي، مضيفة أن سلطات الطوارئ هرعت إلى إعادة فتح الطرق وهو الأمر الذي قد يستغرق ساعات.



من جانبها، طالبت قوات الشرطة المزارعين بالتوقف عن "مواقفهم الخطرة" والالتزام بالتظاهر في حدود القانون، كما أكدت سلطات الطوارئ إن تلك المواقف تهدد الأمن وحياة المواطنين.



ويقول المزارعون إنه يجري استهدافهم بشكل خاص في إطار خطط الحكومة البيئية لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا بنسبة 50 % بحلول عام 2030.