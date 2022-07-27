محافظ الشرقية يهنئ الطالبة آلاء أحمد الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

هنا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطالبة آلاء أحمد أمين حسنين بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي التابع لإدارة العاشر من رمضان الأزهرية لحصولها علي المركز الأول على مستوي الجمهورية فى امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 / 2022 م بمجموع 649 درجة، وبنسبة 99.85 % بالقسم العلمي، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية·

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لتفوق ابنة الشرقية، متمنيا لها ولجميع الطلاب المتفوقين مستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مقدما خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعه حضارته وتقدمه.

وأكد محافظ الشرقية أن الطلاب الأوائل مصدر فخر واعتزاز لأسرهم ولمحافظتهم، مؤكدا الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح خلال رحلتهم الدراسية القادمة.