مجلس جامعة المنيا يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

المنيا- حسن عبد الغفار

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع كرم مجلس الجامعة الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد، المنسق العام لجامعة المنيا الأهلية؛ تقديراً لمجهوداته خلال الفترة الماضية، وما بذله من جهد وعمل جاد لإنجاز ملف جامعة المنيا الأهلية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على مجهوداتهم الدؤوبة في أعمال التصحيح والرصد وسرعة إعلان النتائج لجميع الفرق الدراسية بالكليات، مؤكداً على سرعة البدء في الاستعداد للعام الجامعي الجديد وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، مستعرضاً الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2022/2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي أن منصة التعليم الإلكتروني "Thinqi ثينكي" الاحترافية للجامعات المصرية سيبدأ رفع المقررات الدراسية عليها اعتباراً من أول أغسطس القادم؛ لتصبح نقلة حقيقية للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية بجامعة المنيا، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بالتدريب لعددٍ من المنسقين من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، وفرق التعليم الإلكتروني بالجامعة على المنصة الجديدة.

وأعلن رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2022/2023 بكليات الجامعة لمدة شهر تبدأ من14/8/2022 وتنتهي في 13/9/2022، وذلك ما لم يكن نص في لوائح الكليات يُحدد ميعاد آخر للتقدم.

وعقب انتهاء المجلس قام رئيس جامعة المنيا، بدعوة أعضاء المجلس بزيارة لمستشفى جامعة المنيا "وحدة طب وجراحة العيون"، و"وحدة طب وجراحات الأطفال"، لتفقد آخر التطورات والأعمال بالوحدتين تمهيداً لافتتاحهما.