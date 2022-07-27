لو بتعانى من البشرة الدهنية.. 5 علاجات طبيعية فى المنزل

كتبت إيناس البنا

يعانى الأشخاص ذوو البشرة الدهنية من مشاكل مختلفة مثل الطفح الجلدى والبثور والرؤوس السوداء، حيث تتراكم الأوساخ والغبار بسرعة على البشرة الدهنية، لذلك من الضرورى تنظيفها، ومع ذلك يمكنك استخدام مكونات المطبخ المختلفة للبشرة الدهنية.

ونستعرض وفقا لتقرير موقع healthsite العلاجات المنزلية التى يمكنك من خلالها العناية ببشرتك الدهنية بسهولة.

الكركم

اصنعى عجينة بإضافة نصف ملعقة من عصير الليمون إلى ملعقة صغيرة من دقيق الحمص ورشة من مسحوق الكركم، إذا لم يناسبك الليمون، يمكنك إضافة الزبادى بدلاً من ذلك، ضعيه على وجهك (باستثناء العينين) وفركه بيدين خفيفتين، يحافظ الكركم على توهج البشرة.

التفاح

قشر التفاح واصنع عجينة منه، ضعيه على الوجه والرقبة، بعد عشرين دقيقة نظفى الوجه والرقبة بالماء الفاتر، يعتبر التفاح مصدرًا ممتازًا لـ AHA (حمض ألفا هيدروكسي)، الذي ينغّم البشرة ويجعلها ناعمة ومشرقة.

أوراق النعناع

للبشرة الدهنية اخلطي مسحوق اللبن الرائب وأوراق النعناع واتركيه لمدة نصف ساعة، امزجيه جيدًا، وضعيه على الوجه والرقبة واغسليه بالماء الفاتر، وهو علاج فعال للحفاظ على نعومة البشرة الدهنية.

العسل

تحتاج البشرة الدهنية إلى مرطب أيضًا، ولهذا يمكنك استخدام العسل، فهو مرطب طبيعي رائع، ضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه. يزيل البثور ويجعل البشرة مشرقة.

ماء الورد

اصنع عجينة عن طريق مزج ملعقة من مسحوق خشب الصندل في ماء الورد، ضعيه على الوجه واغسليه بالماء، سيساعد ذلك في تقليل البقع الجلدية وحب الشباب.