فى خطابه الأول من واشنطن.. ترامب يهاجم سياسات بايدن ويلمح لترشحه مرة أخرى

كتبت: نهال أبو السعود

احتفل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بعودته إلى واشنطن العاصمة الثلاثاء بخطاب يتطلع إلى عام 2024 ولكنه أيضًا يعيد الإشارة إلى انتخابات 2020.

وفقا لمجلة بوليتكو، استخدم ترامب في الغالب الخطاب الرئيسي في قمة معهد السياسة الأمريكية الأولى للتحدث عن انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في نوفمبر المقبل والسباق التالي للبيت الأبيض.

قال ترامب: "أنا هنا لبدء الحديث عما يجب علينا فعله لتحقيق ذلك المستقبل عندما نفوز بانتصار في عام 2022 وعندما يستعيد رئيس جمهوري البيت الأبيض في عام 2024 ، وهو ما أعتقد بشدة أنه سيحدث".

وأضاف: "ترشحت لمنصب الرئيس. انا ربحت. ثم فزت للمرة الثانية - كان أداءي أفضل بكثير في المرة الثانية"، ثم عرض ما أسماه "اعتداءات سابقة" ضده وضد الدولة ، من تحقيق مولر إلى محاكمتي عزل، وقال إن الشيء نفسه كان يحدث في 6 يناير 2021.

وتابع: "إنهم يريدون إلحاق الأذى بي حتى لا أستطيع العودة للعمل من أجلكم ولا أعتقد أن هذا سيحدث."

يأتي ظهور ترامب الأول في واشنطن كرئيس سابق لما يقرب من عام ونصف بعد مغادرته البيت الأبيض بعد أن احداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 مع اقتراب الرئيس السابق من الإعلان عن سباق 2024 ، استخدم الحدث للترويج لسياسة إدارته من الحدود إلى الاقتصاد..

وهاجم إدارة بايدن بشأن التضخم وارتفاع أسعار الغاز وما أسماه بحدود جنوبية "مفتوحة على مصراعيها"، وقضى الرئيس السابق معظم خطابه على الجريمة والسلامة العامة حيث تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا في عمليات إطلاق النار والقتل.

قال ترامب: "إذا لم يكن لدينا أمان ، فليس لدينا الحرية. ليس لدينا بلد أمريكا أولاً يجب أن تعني السلامة أولاً بدءًا من الأغلبية الجديدة في الكونجرس العام المقبل والاستمرار في ظل الرئيس الجمهوري القادم ، نحتاج إلى جهد شامل لهزيمة الجريمة العنيفة في أمريكا ودحرها بقوة. وكن قاسيا. وكن بغيضًا وكن لئيمًا إذا كان علينا ذلك ".