ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمركز المراغة فى سوهاج

كتب الأمير نصرى

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، العميد المهندس محمد إبراهيم مدير مديرية التموين، والمهندس محمد حسين وكيل المديرية لشئون الرقابة، والعميد رأفت رشوان مدير إدارة مباحث تموين سوهاج بشن حملات تموينية مكبرة على الأسواق.

وقامت حملة من إدارة تموين المراغة برئاسة السيد حامد عبد الغنى مدير الإدارة، وبعضوية كلا من سعد أحمد سعيد رئيس قسم حماية المستهلك، محمد نصرى مفتش الرقابة التموينية، بالمرور والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية بمركز المراغة، وتمكنت من ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية تم تجميعها ولا يوجد بها أى فواتير قانونية تدل على مصدرها.



محمد حسين وكيل مديرية التموين



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات