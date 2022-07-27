"صحة الإسكندرية" تجرى تقييمات للوحدات الصحية وفقا لمؤشر الشكاوى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عنانى إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تقييم عدد من الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية وفقا لمؤشر الشكاوى و المقترحات.



وقد تم تقييم وحدتى الحجارى التابعة لمنطقة الجمرك الطبية ومركز الدخيلة التابع لمنطقة العجمى الطبية وفقا لمؤشر الشكاوى والمقترحات GRM.



كما تم تقدير الاحتياجات ضمن مشروع تطوير جوده الخدمات المقدمة ضمن مشروع البنك الدولى التابع لقطاع الرعاية الاساسية والتمريض.



وقام بالتقييم وفد من منظمة الصحة العالمية ضمن تقييم 7 وحدات صحية بالمحافظة من مختلف المناطق الطبية، وشارك فى الإعداد فريق من الإدارات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والمناطق الطبية التابعة لها من بينها إدارات الرعاية الاساسية والتمريض والجودة ومراكز المعلومات ومسئولى الشكاوى.



كان الدكتور عنانى عطية إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد أجرى زيارة لمستشفى أبو قير العام، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ للتأكد من رفع حالة الطوارئ بالمستشفى وأطمأن على سير العمل بها وجاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة من سكان الإسكندرية وزائريها.