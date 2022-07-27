شاهد أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشى بقرى ومدن الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن مواصلة عمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، على استمرار فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، حيث تعمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وهى كالتالى:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة ارمنت البيطرية -إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بارمنت، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة ارمنت البيطرية، وبمشاركة الدكتورة سهيلة والدكتورة إيمان بتنفيذ أعمال التحصين - لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا- إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة.كوثر عبد الغنى رئيس الوحدة البيطرية بالنمسا وعضوية الدكتورة ماري غطاس طبيبة الابيديميولوجى والتأمين على الماشية بادارة اسنا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة العضايمة البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور دندراوى منصور الطبيب بادارة اسنا البيطرية).



كما تشمل تلك اللجان لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الضبعية البيطرية إدارة القرنة البيطرية، برئاسة الدكتور أشرف جمال رئيس الوحدة بالضبعية، وعضوية الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالأقصر والدكتورة رباب، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة للوحدة البيطرية بالمحاميد إدارة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور محمد عمر رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، وعضوية الدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، بالإضافة إلى عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، وتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم من هذة الامراض الوبائية وحفاظا على الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.



وأكد مدير بيطرى الأقصر، أنه تم خلال الحملات تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.





أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (1)



أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (2)



أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (3)



أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (4)



أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (5)



أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (6)



أعمال لجان الطب البيطرى فى تحصين المواشي بقرى ومدن محافظة الأقصر (7)



