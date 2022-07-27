رئيس جامعة أسيوط: بدء الدراسة بالجامعة الأهلية أول أكتوبر 2022

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية من جهود مخلصة ودؤوبة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهلنا وذوينا من المرضى فى شتى أنحاء الجمهورية، وهو ما انعكس أثره فى نجاح إدارة الجامعة فى استثمار هذا المناخ الداعم فى تطوير خدماتها الصحية المقدمة فى مدينتها الطبية والتى تخدم 2 مليون مريض سنوياً من المترددين على شتى التخصصات فى مستشفيات أسيوط الجامعية، كاشفاً إلى ما وفرته الحكومة من ميزانية هائلة تبلغ نحو مليار جنيه لاستكمال تجهيز مستشفى الإصابات، وما توليه حالياً من اهتمام ودعم من أجل إنشاء مستشفى 2020 الجامعى لعلاج الأورام ومستشفى الرمد والأنف والأذن .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة أسيوط بالصحفيين ومراسلى القنوات والمواقع الإخبارية فى أسيوط وذلك بحضور طاهر حسن عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب رئيس الجامعة ودينا مصطفى مدير عام المكتب الفنى والمشرفة على إدارة الإعلام ، على هامش احتفال الجامعة بافتتاح مركز الدكتور طارق الجمال للتوثيق الإعلامى، حيث أعلن رئيس جامعة أسيوط خلال اللقاء على بدء الدراسات بالجامعة الأهلية والمقامة بأسيوط الجديدة فى أول أكتوبر القادم 2022، وذلك فى ظل ما تحظى به من اهتمام من القادة السياسية فى إطار اهتمامها الشامل بتطوير ملف التعليم ودعم الحركة العلمية والبحثية فى الجامعات وهو ما ساهم فى تيسير دفع عجلة التقدم داخل الجامعة فى كافة القطاعات والبرامج التعليمية والدراسات البينية ونجاح الجامعة فى جذب الوافدين وتحسين تقييمها الأكاديمى فى كافة التصنيفات الدولية، وإنشاء 3 معاهد بحثية جديدة وكلية جديدة للألسن إلى جانب البدء فى إجراءات إنشاء كليتى للعلاج الطبيعى ، والعمارة والتخطيط العمرانى .

كما أكد الدكتور طارق الجمال خلال اللقاء أن جامعة أسيوط مؤسسة عريقة ذات أساس قوى ومتين تعاقب عليها إدارة متعاقبهم تميزوا جميعاً بالتفانى والإخلاص فى العمل مما يسر للجامعة خطواتها المتقدمة فى مسيرة الريادة والتميز .

وصرحت دينا مصطفى بأن لقاء رئيس جامعة أسيوط بالصحفيين تضمن إشادة ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بفترة رئاسة الدكتور طارق الجمال للجامعة وقيادته الحكيمة وحرصه على التواصل مع الإعلام على أساس من الشفافية والحرص على الصالح العام، كما تطرق رئيس الجامعة بحديثه خلال أهم المشروعات التى سوف تشهدها الجامعة والجارى التجهيز لها سواء فى المجالات الطبية أو التعليمية أو البحثية .

كما توجهت دينا مصطفى فى ختام اللقاء بالشكر إلى الصحفيين لحرصهم على التعاون والعمل المخلص والمهنى خلال السنوات السابقة، موجهة تحية إجلال وتقدير للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وما يمثله من قيمة إنسانية نبيلة وقامة علمية جليلة نجح فى إدارة الجامعة على نحو متميز، وكان له بصمة واضحة فى تطوير أداء إدارة الإعلام انطلاقاً من حرصه على إجلاء الحقائق والتفاعل الإيجابى مع الشكاوى والوقائع السلبية الواردة إليه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو المنصات الرسمية لجامعة أسيوط.