رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بمختلف الكليات .. تعرف عليها

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور علوانى الدريمى السنوسى الأستاذ بقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النساء والتوليد بالكلية وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش .
وشملت القرارات تعيين الدكتورة مرفت انور عبد العزيز الأستاذ بقسم العناية الحرجة والطوارىء بكلية التمريض بالجامعة رئيسا لمجلس قسم العناية الحرجة والطوارىء بالكلية وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور عبد السلام على نوير بقسم العلوم السياسية والادارة العامة بكلية التجارة بالجامعة رئيسا لمجلس قسم العلوم السياسية والادارة العامة بالكلية وذلك لمدة عام.
وفى سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة قرارا بتولى الدكتور سمير شحاتة محمد الاستاذ المتفرغ بقسم علاج الاورام والطب النووى بكلية الطب الإشراف على قسم علاج الأورام والطب النووى بالكلية وذلك لحين تعيين رئيسا لمجلس القسم.
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