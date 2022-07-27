اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بمختلف الكليات .. تعرف عليها

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:42 ص
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بمختلف الكليات .. تعرف عليها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة هى تجديد تعيين الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام .

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور علوانى الدريمى السنوسى الأستاذ بقسم امراض النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النساء والتوليد بالكلية وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش .

وشملت القرارات تعيين الدكتورة مرفت انور عبد العزيز الأستاذ بقسم العناية الحرجة والطوارىء بكلية التمريض بالجامعة رئيسا لمجلس قسم العناية الحرجة والطوارىء بالكلية وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور عبد السلام على نوير بقسم العلوم السياسية والادارة العامة بكلية التجارة بالجامعة رئيسا لمجلس قسم العلوم السياسية والادارة العامة بالكلية وذلك لمدة عام.

وفى سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة قرارا بتولى الدكتور سمير شحاتة محمد الاستاذ المتفرغ بقسم علاج الاورام والطب النووى بكلية الطب الإشراف على قسم علاج الأورام والطب النووى بالكلية وذلك لحين تعيين رئيسا لمجلس القسم.

 


الدكتور طارق الجمال

رئيس جامعة أسيوط

قسم امراض النساء والتوليد

حركه تعيين رؤساء اقسام بجامعه اسيوط

اسيوط

جامعة اسيوط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة