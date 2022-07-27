رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بمختلف الكليات .. تعرف عليها

أسيوط فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة هى تجديد تعيين الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام .