ديلى ميل تبرز اكتشاف هوية رأس مومياء وجدت بالمملكة المتحدة تعود لامرأة مصرية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن رأس مقطوع لمومياء مصرية قديمة وجد في علية منزل طبيب وافته المنية في المملكة المتحدة تبين أنه يخص امرأة عاشت منذ حوالي 2000 عام، وذلك بعد فحصه من خلال جهاز مسح بالأشعة المقطعية.



رأس مومياء

وأجرت جامعة كانتربري عمليات مسح أولية أظهرت أن أسنانها بالية بسبب اتباع نظام غذائي قاسي ، تمت إزالة دماغها ولا يزال لسانها محفوظًا بشكل ملحوظ.

على الرغم من أن الباحثين ليسوا واضحين بشأن أصول الرأس ، إلا أنهم يعتقدون أنها جُلبت من مصر كتذكار في القرن التاسع عشر وتم نقلها كإرث.

وتنبع النظرية من شعبية المومياوات خلال العصر الفيكتوري. واستضاف الناس في هذا الوقت "حفلات فك أغطية المومياوات" حيث يتناول الأشخاص الطعام والشراب بينما يستمتعون بعملية سحب أغطية الجثة المحنطة.

وتم التبرع بالرأس للباحثين في نوفمبر 2020 وأجري أول فحص بالأشعة المقطعية بعد عام. الآن ، كشف الفريق عن تفاصيل جديدة متعلقة بالرأس ، مثل جنس صاحب المومياء ونظامه الغذائي.

تشير الأسنان البالية إلى أن المرأة كانت تتغذى على الحبوب التي كانت غذاءً أساسياً عند قدماء المصريين. وكشفت الأشعة المقطعية أيضًا عن وجود أنبوب من نوع ما داخل القناة الشوكية وفتحة الأنف اليسرى.

وقال جيمس إليوت ، المحاضر في التصوير الشعاعي التشخيصي في جامعة كانتربري ، في بيان أن أصل الأنبوب غير معلوم.

وقالت الصحيفة إن الجزء التالي من هذا المشروع الجاري يتمثل في إجراء تحليل شامل لجميع عمليات الفحص مرة أخرى ، على أمل تقديم مزيد من التفاصيل حول علم الأمراض والصدمات وحالة الأسنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبارات الأخرى بما في ذلك الحمض النووي القديم والتأريخ بالكربون كلاهما من السبل المحتملة للبحث العلمي. وفي نهاية المطاف ، سيتم نشر النتائج في مجلة أكاديمية ومشاركتها مع الجمهور. وبمجرد أن يصل الفريق لكل المعلومات المتاحة، سيتم إجراء إعادة بناء وجه المرأة.