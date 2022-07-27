"حياة كريمة" تغير واقع 81 مركز شباب بقرى أسيوط بـتكلفة 362 مليون جنيه

أسيوط- هيثم البدرى

أصبحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى شعاع النور لكل القطاعات، والخدمات الحكومية المتوقفة منذ عشرات السنوات ومن هذه القطاعات قطاع الشباب، والرياضة حيث مراكز الشباب، والأندية المهجورة والمتهدمة ، والتى ينقصها الكثير وجاءت المبادرة الرئيسة حياة كريمة لتنهض بهذا القطاع المتدهور ، والتى عانى منها الشباب ، والمترددين على هذه الأندية وبات الامل الوحيد هى حياة كريمة بعد كل هذه السنوات التى كان يسير فيها التطوير بشكل بطيء ودون جدوى .

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط : إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسيوط تستهدف تطوير، وإحلال وتجديد 81 مركز شباب بكافة القرى المستهدفة بتكلفة 362 مليون جنيه منها 19 مشروع بتكلفة 72 مليون جنيه بمركز منفلوط.

وأوضح محافظ أسيوط أن التطوير يشمل خطة كاملة لرفع كفاءة المراكز ، وقدرتها على تنمية وتبنى المواهب الشابة فى كافة الألعاب وتوفير كافة الإمكانيات بهذه المراكز لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة بل وتخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا فى كافة المسابقات .

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الدولة فى التوسع فى تطوير مراكز الشباب، والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الامكانيات بها لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز واجتماعاته المتكررة مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معدلات التنفيذ وسرعة حل أية مشكلات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير بمراكز الشباب هدفها أن تصبح مراكز خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به هذه المراكز فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية حيث تساهم فى تأهيلهم جسمانيًا وبدنيًا وعقليًا.

وأكد المهندس محمد عادل المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد عادل أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتى يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزى منفلوط وديروط بلغت 34 مشروع بتكلفة 152 مليون و800 ألف جنيه وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها الجهاز فى كافة القطاعات تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتطوير الريف المصرى.

من جانبه أضاف الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه يجرى تطوير مراكز الشباب وإحلال وتجديد البعض منها مركز منفلوط وعلى رأسها مركز شباب منفلوط ليصبح مركزًا نموذجيًا ويقدم خدماته لكافة الفئات الشبابية من أهالى قرى المركز لافتًا إلى أن أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى مبادرة حياة كريمة تسير على قدم وساق ويوجد متابعات مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وبمعدلات إنجاز عالية ويتم بالتزامن مع ذلك وضع برامج لتدريب الشباب بشكل علمى للاستفادة من الكوادر المتميزة بالمشاركة فى المسابقات والبطولات التى يتم تنظيمها.



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تفقد-مركز-شباب-بانوب-(4)



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محافظ-أسيوط-يتفقد-إنشاء-مركزى-شباب-الغريب-والمطمر-بساحل-سليم-(9)



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محافظ-أسيوط-يتفقد-إنشاء-مركزى-شباب-الغريب-والمطمر-بساحل-سليم-(19)



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