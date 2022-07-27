"ثقافة الأقصر" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التعريف بثورة 23 يوليو" أوضح حسن عبد الباري أنه تحتفل مصر بعيد ثورة 23 يوليو وقام بها الشعب المصري مع الضباط الأحرار.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الحوار البناء وأهميته" وأوضحت الدكتورة سعاد أحمد عباس مسئول القصر، ما هو الحوار ومفهوم الحوار البناء وأهمية الحوار، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "عبادة الإله الواحد فى مصر القديمة" وتحدث على حسان خضرى مسئول القصر عن بداية ظهور عبادة الإله الواحد، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "فن التعامل مع المخطيء" حاضرها بدوي عبد العظيم مسئول القصر، قائلا أن الخطأ سلوك بشري وليس هناك أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء، وهناك من قواعد لمعالجة الأخطاء منها، لابد من معالجة الأخطاء بحكمة وروية والابتعاد عن الغضب، ولا تعالج جميع الأخطاء بأسلوب واحد فلابد من التنويع واستخدام الأسلوب الرقيق واللطيف في معالجة الأخطاء وعدم الإكثار من اللوم والتوبيخ.

فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "الوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية" وأوضح الدكتور محمود إبراهيم مبارك مسئول الفرع، ماهى العدوة وأهم الأمراض والفيروسات وفيرس "سى" من أخطر الفيروسات المعدية وكيفية الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية، وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الكشف عن الإعاقة العقلية" وأوضحت سارة علاء الدين إسماعيل تعريف الإعاقة العقلية وتصنيف وتشخيص الإعاقة العقلية وأهم العلامات المبكرة وطرق التواصل مع ذوي الإعاقة العقلية.

وأعد قصر ثقافة الأقصر ضمن فعاليات النشاط الصيفي ورشة الرسم لسن من 11 إلى 18 سنة تنفيذ رنا محمد وصفاء حسن ونفيسة عبد الرحيم وهبة محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذ القصر ورشة "انسيال من خرز الجمايكا" تنفيذ مشيرة محمد طلعت، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكى للأطفال قصة بعنوان "الديك الذكي" ألقتها منى عبدالرحمن، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية بعنوان "فن الكف الصعيدي" إلقاء الشاعر حسن مغربي، بجانب ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن "المصايف" أداء زينب أحمد عدل وأسماء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف يدوية "طريقة عمل تعليقة حائط" باستخدام ورق الفوم والورق المقوى نفذتها أميرة حمودة، ونفذ المركز الحضري ورشة حرف يدوية عن الخرز نفذتها نجوى النبوى.

ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول عبادة الإله الواحد فى مصر القديمة



ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول عبادة الإله الواحد فى مصر القديمة



ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول عبادة الإله الواحد فى مصر القديمة



ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول عبادة الإله الواحد فى مصر القديمة