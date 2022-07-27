اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:52 ص
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من دفعة 2021..

النيابة الإدارية تحدد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:30 ص
النيابة الإدارية تحدد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب- أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات الاسكندرية والفيوم وأسيوط وبني سويف والمنيا، وذلك يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
 
وذلك بمقر النيابة الادارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.
 
وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :- 
 
- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
 
- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
 
- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
 
- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.

النيابة الادارية

الكشف الطبي

معاوني النيابة



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