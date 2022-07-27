أطلقت الصين الأربعاء، 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية بأنه تم إطلاق الأقمار الصناعية، وبينها قمر صناعي جديد لتجربة تكنولوجيا الفضاء وقمر صناعي تجريبي لرصد كثافة الغلاف الجوي، على متن صاروخ حامل من طراز ليجيان-1، ودخلت المدار بنجاح.
وأضافت أنه تم تطوير الصاروخ ليجيان-1 الذي يعمل بالوقود الصلب من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تمثل مهمة الصاروخ المذكور الرحلة الأولى للصاروخ ليجيان-1..
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