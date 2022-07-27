الشيخ محمد بن راشد يشكل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول والأمطار فى الإمارات

كتب محمد جمال

وجّه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبى، بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقتة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس مجلس الوزراء، وجه "وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة".

وأشارت الوكالة إلى أن التوجيهات تضمنت أيضا "حجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة".