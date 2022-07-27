اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:06 م
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الجامعة العربية تدعو إلى التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:23 م
الجامعة العربية تدعو إلى التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة على أهمية ما تقدمه لجنة حقوق الإنسان العربية في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.  
 
ودعت، في كلمتها أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية اليوم الأربعاء، إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، فتناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد.
 
وشددت على ضرورة ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة. 
 
وأشادت بصدور المرسوم الرئاسي القاضي بانضمام جمهورية القمر المتحدة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية في القمر إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيداع وثيقة التصديق. 

الجامعة العربية

هيفاء أبو غزالة

لجنة حقوق الإنسان العربية

جزر القمر

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

لجنة الميثاق



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