التموين: توفير 25 سلعة على بطاقات التموين

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرا من شركتى الجملة "العامة – المصرية" حول صرف ‏استعاضات شهر أغسطس، ويتم صرف ‏الاستعاضة الأولى لكل بدال تموينى أو صاحب منفذ جمعيتى او بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

ولفت التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أنه يتم ‏صرف 25 سلعة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة متنوعة ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ‏ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع ‏التموينية، ويوجد مخزون ‏استراتيجى كبير من السلع بمخازن الشركتين يصل إلى الــ 3 ‏أشهر ويتم استعاضة أى سلعة لتلك المخازن من المخازن الكبرى.‏

ووجه الوزير لجنه الشراء الموحد بالشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بضرورة التعاقد على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين على بطاقة ‏الدعم.