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التموين: توفير 25 سلعة على بطاقات التموين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:26 م
التموين: توفير 25 سلعة على بطاقات التموين صرف السلع التموينية -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرا من شركتى الجملة "العامة – المصرية" حول صرف ‏استعاضات شهر أغسطس، ويتم صرف ‏الاستعاضة الأولى لكل بدال تموينى أو صاحب منفذ جمعيتى او بالمجمعات ‏الاستهلاكية.
 
ولفت التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أنه يتم ‏صرف 25 سلعة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة متنوعة ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ‏ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع ‏التموينية، ويوجد مخزون ‏استراتيجى كبير من السلع بمخازن الشركتين يصل إلى الــ 3 ‏أشهر ويتم استعاضة أى سلعة لتلك المخازن من المخازن الكبرى.‏
 
ووجه الوزير لجنه الشراء الموحد بالشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بضرورة التعاقد على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين على بطاقة ‏الدعم.
 
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين، معاون الوزير إنه يتم متابعة السلع الموجودة ‏بالمنافذ من حيث الجودة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 


التموين

السلع المدعمة

بطاقات التموين

سلع بطاقات التموين

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