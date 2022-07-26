اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:41 م
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وفاة عروس بشكل مفاجئ بعد 3 أيام من زفافها بالبحيرة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:35 م
وفاة عروس بشكل مفاجئ بعد 3 أيام من زفافها بالبحيرة إسعاف -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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خيمت حالة من الحزن الشديد على قرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة بعد وفاة عروس بشكل مفاجئ بعد 3 أيام فقط من زواجها.
 
وتوافد المئات من الأهالى على منزل العروس وتدعى "نرمين. ش" 23 عاما، لتقديم واجب العزاء .
 
ومن المقرر تشييع الأهالى جنازة العروس من المسجد الكبير بعزبة طلبة لدفن جثمانها بمقابر العائلة .  
 
وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالبحيرة إلى دفتر عزاء للدعاء لفقيدة الشباب وعروس الجنة على حد تعبيرهم.
 
ونعي أصدقاء العروس زميلتهم التي توفيت بشكل مفاجىء مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته، وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.
 
 
 
 
 

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