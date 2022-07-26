واشنطن بوست: بايدن والديمقراطيون يستعدون لانتصارات كبرى فى الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكى جو بايدن والديمقراطيين يستعدون لتحقيق سلسلة طويلة من الانتصارات فى الكونجرس بعد فترة توقف طويلة لأجندته التشريعية، ويأمل البيت الأبيض أن تقدم تلك الانتصارات دفعة سياسية متواصل على أقل تقدير.

وتحدثت الصحيفة عن بعض الانتصارات المرتقبة، ومنها أول تشريع خاص بالعقاقير الطبية منذ حوالى 20 عاما، وأكثر من 50 مليار دولار لدعم تصنيع رقائق الكمبيوتر وأبحاثها، ومشروع قانون لحماية زواج المثليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهم تلك التشريعات من الناحية السياسية هو السماح لخدمات الرعاية الطبية بالتفاوض على أسعار الدواء، وهى فكرة تحظى بشعبية كبيرة، وسعى إليها الديمقراطيين منذ أكثر من 20 عاما.

كما أن الكونجرس سيمرر على الأرجح مشروع قانون يقدم 52 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات، بهدف تدعيم الاقتصاد الأمريكي والحد من نفوذ الصين.

وقال بايدن عن هذا التشريع، الاثنين، أنهم يقتربون، لذلك يجب إنجازه، مشيرا إلى أن الكثير يعتمد عليه.

ويأمل الديمقراطيون أن تكسبهم هذه الإجراءات مردودا سياسيا أكبر من قانون بايدن للبنية التحتية الذى يبدو أن تأثيره لم يكن كبيرا على الناخبين.

وقال كورت بارديلا، الجمهورى السابق الذى يقدم الآن المشورة للديمقراطيين، إن الديمقراطيين يتقدمون الآن على ما يبدو فى طريقهم لتحقيق ثلاث انتصارات تشريعية كبرى فى وقت قصير، وسيكون لديهم ولأول مرة مجالا مفتوحا لتحقيق مكاسب سياسية من ذلك.

ففي تشريع الرعاية الصحية، هذا أمر يفهمه الجميع، وهو ليس موقف سياسى معقد قد يشعر البعض أنه لن يستفيد منه قبل خمس او عشر سنوات.

وتاتى الانتصارات التشريعية فى وقت حذر للرئيس والديمقراطيين فى الكونجرس، الذين عانوا للتغلب على النظرة العامة السيئة للاقتصاد بسبب التضخم المستمر إلى جانب تراجع شعبية بايدن.