هل تواجه مشكلة فى النوم؟ أنواع من الشاى تساعد على النوم بشكل أفضل

كتبت إيناس البنا

قد يكون الأمر صعبًا في بعض الأحيان للحصول على نوم صحى، ويعتبر الطعام من الطرق التى تساعدك على النوم بشكل أفضل، فهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تم استخدامها منذ القدم والتي تساعد على النوم بشكل أفضل وتساعد أيضًا على محاربة التوتر والأرق والقلق.

ووفقا لموقع verywellhealth هناك العديد من أنواع الشاى التى يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل ومن الواضح أنها تلك التى لا تحتوى على الكافيين أو شاى الأعشاب، لأن تناول الشاى المحتوى على الكافيين يمكن أن يفسد نومك ويمنعك من النوم، وإليك بعض أنواع الشاى التى يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل.

الشاى أخضر:

معروف بفوائده الصحية فالشاى الأخضر يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، ومع ذلك، تأكد من اختيار النوع الخالى من الكافيين، ويمكن للشاى الأخضر أن يساعد فى التخلص من الإجهاد والتعب، ويمكن أن يحسن نوعية نومك.

شاى اللافندر:

من المعروف أن شاي اللافندر يساعدك على الاسترخاء وكذلك يعزز النوم، ومن المعروف أيضًا أن الشاى يقلل من التوتر والقلق، فعندما يقل التوتر لديك تميل إلى النوم بشكل أفضل.

شاي البابونج:

معروف بتأثيراته المهدئة، فيمكن أن يساعدك هذا الشاى على النوم بشكل أفضل، ويمكن أن تساعد الرائحة الخافتة للشاي في تحسين جودة النوم وكذلك تعزيز الاسترخاء.