مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حريق شقة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حريق شقة فى الطابق الثالث بمنزل بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق شقة فى الطابق الثالث بمنزل بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، والنقيب أحمد كامل من قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتمت السيطرة على الحريق، وتسبب الحريق فى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.