مسجل خطر يكشف مصدر الحصول على تذاكر الهيروين لترويجها بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في الجيزة، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، حيث كشف عن هوية المتهم الذي اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه.

وقال المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يخفي المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتحديد أماكن لقاءهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتجار مسجل خطر في المواد المخدرة، وحيازته كمية منها تمهيدا لترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.