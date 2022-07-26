وتجمع عشرات المواطنين أمام المسرح البلدي، حاملين العلم التونسي، مرددين النشيد الوطني وهتافات مؤيدة للدستور الجديد والثورة.



وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الاثنين، مشاركة مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54%، مؤكدا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض مكاتب ومراكز الاقتراع التي كانت لازالت تستقبل الناخبين.