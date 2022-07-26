لو عندك صداع نصفي..7 طرق هتساعدك تعالجه

كتبت نهير عبد النبى

يسبب الصداع النصفي ألمًا حقيقيًا مثل ألم الإصابات مع اختلاف واحد، أحيانًا توقف العادات الصحية والعلاجات غير الطبية البسيطة الصداع النصفي قبل أن يبدأ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن الأدوية طريقة مجربة لعلاج الصداع النصفي والوقاية منه، لكن من المهم أن تعتني بنفسك جيدًا وأن تفهم كيفية التعامل مع ألم الصداع النصفي عند حدوثه.

يمكن أيضًا أن تقلل خيارات نمط الحياة التي تعزز الصحة الجيدة بشكل عام من تكرار نوبات الصداع النصفي وشدتها وغالبًا ما يكون الجمع بين الأدوية والإجراءات السلوكية ونمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الصداع النصفي وهناك طرق لتقليل الصداع النصفى وهى:

1: ابحث عن بيئة هادئة



عند ظهور أولى علامات الصداع النصفي ، خذ قسطًا من الراحة وابتعد عن كل ما تفعله إن أمكن.

2: اطفئ الأنوار



غالبًا ما يزيد الصداع النصفي من الحساسية للضوء والصوت استرخ في غرفة مظلمة وهادئة نم إذا استطعت.

3:جرب العلاج بالحرارة، ضع الكمادات الساخنة أو الباردة على رأسك أو رقبتك كمادات الثلج لها تأثير مخدر ، مما قد يضعف الإحساس بالألم يمكن للكمادات الساخنة ومنصات التدفئة إرخاء العضلات المتوترة قد يكون للاستحمام الدافئ تأثير مماثل.

4: اشرب مشروبًا يحتوي على الكافيين بكميات صغيرة



يمكن للكافيين وحده أن يخفف من آلام الصداع النصفي في المراحل المبكرة أو يعزز تأثيرات تخفيف الألم للأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) والأسبرين.

شرب الكثير من الكافيين في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى صداع الانسحاب في وقت لاحق كما أن تناول الكافيين في وقت متأخر جدًا من اليوم قد يتعارض مع نومك، مما قد يؤثر أيضًا على الصداع النصفي.

5: النوم جيداً



قد يمنعك الصداع النصفي من النوم أو يوقظك في الليل وبالمثل، غالبًا ما يحدث الصداع النصفي بسبب قلة النوم ليلاً.

6: ممارسة الرياضة بانتظام



أثناء ممارسة النشاط البدني ، يطلق جسمك مواد كيميائية معينة تحجب إشارات الألم إلى عقلك تساعد هذه المواد الكيميائية أيضًا في تخفيف القلق والاكتئاب - وهاتان الحالتان يمكن أن تجعل الصداع النصفي أسوأ.

تزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بالصداع المزمن، و يمكن أن يوفر الحفاظ على وزن صحي من خلال التمارين والنظام الغذائي فوائد إضافية في إدارة الصداع النصفي.

7: السيطرة على التوتر



غالبًا ما يسير التوتر والصداع النصفي جنبًا إلى جنب لا يمكنك تجنب الإجهاد اليومي، ولكن يمكنك إبقائه تحت السيطرة للمساعدة في إدارة الصداع النصفي لديك.