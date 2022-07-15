الأثار الجانبية لمسكنات الألم.. قد تظهر الأعراض على الكاحلين

كتبت إيناس البنا

يساعد تناول مسكنات الألم خاصة الايبوبروفين وهو نوع من مضاد للالتهابات غير ستيرويدي في التخفيف من تقلصات الدورة الشهرية أو الألم أو الحمى أو الالتهاب أو الصداع النصفي.

ومع ذلك، يجد الناس أنفسهم في كثير من الأحيان يتراجعون عن هذا الدواء في اللحظة التي يبدأ فيها أي شكل من أشكال الألم - حتى لو كان خفيفًا، بسبب وجود خطر حدوث مشاكل في الكلى وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".

يمكن أن يؤدي الإيبوبروفين إلى مشاكل في الكلى مثل فشل كلوي مزمن(كد) ، وتزداد هذه الحالة سوءًا بمرور الوقت حتى تتوقف الأعضاء التي تشبه حبة الفول تمامًا عن العمل.

أعراض مرض الكلى المزمن هي:

ضيق في التنفس

الشعور بالمرض

التعب

الأثار الجانبية لاستخدام الإيبوبروفين؟



إلى جانب مشاكل الكلى، قد يؤدي استخدام الإيبوبروفين دون وعي إلى المضاعفات التالية:

دوخة

عسر الهضم

الصداع

غثيان

التقيؤ

براز أسود اللون

دم في القيء

إذا كانت الأعراض لا يمكن السيطرة عليها ، يُنصح باستشارة الطبيب على سبيل الأولوية.

كيف تتعامل مع الآثار الجانبية لاستخدام الإيبوبروفين؟



للتعامل مع الآثار الجانبية للإيبوبروفين ، توصي دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا بالتوقف عن استخدام الدواء تمامًا لأي شكل من أشكال الألم واستشارة الطبيب لعلاج الحالة في الوقت المناسب.