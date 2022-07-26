ضبط كميات من الحلوى مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالمرج

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ، وذلك لحيازته كمية من السلع الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1,500 طن سكر – 600 كيلو جرام عسل جلوكوز – 450 كيلو جرام دقيق – 440 كيلو جرام مسلى – 300 كيلو جرام شيكولاته – 275 كيلو جرام نشا – 180 كيلو جرام زيت طعام – 150 كيلو جرام دقيق سميد – 100 كيلو جرام خميرة – 75 كيلو جرام جوز هند – 75 كيلو جرام كاكاو)، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".