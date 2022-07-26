صور.. انطلاق موكب الزهور فى احتفالية الإسكندرية بعيدها القومى الـ 70

الاسكندرية جاكلين منير

احتفلت محافظة الإسكندرية، اليوم بالعيد القومى لها رقم 70 ، وهو يوافق يوم 26 يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952، (حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكي المحروسة ومتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952م).

تضمنت الاحتفالية انطلاق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزة بطول الكورنيش حتى منطقة رأس التين، بالإضافة إلى عروض فنية واستعراضية والموسيقى العسكرية.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن القيادة السياسية تعمل على تطوير و تنمية محافظة الاسكندرية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية على ارضها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، و تقوم محافظة الاسكندرية حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات فى مقدمتها مشروع تطوير ميدان محطة مصر ،لتصبح خالية من الاشغالات و الباعة الجائلين .

وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي ال 70 لمحافظة الإسكندرية، والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو، مؤكدا أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

ويستمر الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 لمدة 3 أيام و يضم سلسلة من الفاعليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخري.



احتفالات-الإسكندرية



احتفالات-الإسكندرية



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