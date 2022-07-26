شعبة البويات: برنامج زيارات لمعرفة جاهزية المصانع للتحول الأخضر

كتب إسلام سعيد

نظمت شعبة البويات باتحاد الصناعات زيارة إلي مصانع يوتن للدهانات وذلك بغرض التعرف على خطوات يوتن الخضراء المطبقة عالمياً، حيث تعد تلك الزيارة الأولي وسيعقبها عدد من الزيارات الاخري لمصانع البويات أعضاء الشعبة.

وخلال الزيارة تم تبادل الآراء فى خطة الشركة والعمل من أجل رفع مستوى الدهانات فى مصر وجميع المنتجات ومنها الدهانات الخضراء وايضاً تم مناقشة كل مخرجات اللجنة الفنية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واحدث القرارات الوزارية التى تم إصدارها ومنها:

- قرار وزارى رقم 116/2022 والخاص ببطاقة الاداء البيئى للدهانات.

- القرار 381/2022 والخاص بوضع حد للرصاص بالدهانات.

- مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالدهانات الخضراء.

وأشار بيان شعبة البويات اليوم إلي أنه في ظل حرص شعبة البويات، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على التشجيع والدعم الفنى للصناعة فى ظل بيئة نظيفة فقد تم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بأعداد برنامج لمجموعة من الزيارات الميدانية للمصانع العاملة بقطاع البويات والمدرجة تحت مظلة الشعبة للتعرف على مدى جاهزية هذه المصانع للتحول الاخضر مواكبة للتطوارات العالمية وتنفيذا لتوجهات الدولة .

وتهدف تلك الزيارات إلي، نشر الوعى باهمية المواصفات ونشر الوعي والمعرفه باهمية الدهانات الخضراء، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال الدهانات، والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.

ضم وفد الزيارة كل من:

أمل الحناوى - مدير الادارة الكيماوية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

اكرام سعيد - امين لجنة الدهانات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وفاء محمد مرسى - المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

احمد وفائى مصطفى - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – معامل مصلحة الكيمياء سابقاً.

شيماء محمد على صابر - مصلحة الرقابة الصناعية.

شيرين محمود قنديل - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

محمد المعتصم بالله - غرفة الصناعات الكيماوية.

فاطمة عزت مصطفى - المعامل الكيماوية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وائل عبد العزيز زايد - اخصائى أول جودة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

مصطفى صبرى - ادارة الاعلام بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ووفقا لبيان الشعبة تأتي تلك الزيارة تزامنا مع استضافة مصر "مؤتمر المناخ الدولي COP27" ومن منطلق استعدادات وزارة التجارة والصناعة لمواكبة هذا الحدث والوقوف على المتغيرات التى ستقف حائل امام الصناعة.

كما تعد تلك الزيارة اتساقا مع خطة الدولة 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وسعى الدولة إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف.