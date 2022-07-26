جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بجوار شريط السكة الحديد في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عثر الأهالي علي جثة مجهولة لشاب ملقاة بالقرب من شريط السكك الحديدية بإحدي قري مركز المنيا، وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن العثور علي جثة لشخص مجهول الأسم والعنوان ملقاة بالقرب من شريط السكك الحديدية قبلي قرية دماريس بمركز المنيا.

وبالفحص والمعاينة أفادت التحريات الأولية، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي جلباب وتوجد جروح في الرأس من الخلف، وآثار عنف بمناطق متفرقة من الجسم، وإنتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ إجراءات النشر عن المتوفي للتوصل لأهليته، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لمعرفة الظروف والملابسات، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه ولم يتم معرفة سبب الوفاة أو التوصل لبيانات الشاب، حيث لايحمل أى متعلقات شخصية في طيات ملابسه.