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تنسيق الجامعات 2022.. اليوم انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. اليوم انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الثلاثاء، اختبارات القدرات على مستوى عدد من الكليات الجامعية التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، حيث إنه تم فتح موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل وحجز اختبارات القدرات، وذلك ضمن أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بالعام الجامعى 2022 / 2023 .
 
وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى ظهر الاثنين إلى  45 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022–  2023.
 
وتضم قائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس،  وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية  (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).
 

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