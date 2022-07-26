اليوم.. طلاب النقل الأزهرى يواصلون أداء امتحانات الدور الثانى

كتب ـ لؤى على

يؤدى اليوم طلاب الصف الرابع امتحاناهم بالدور الثانى، بمواد "العلوم - المهام الأدائية - وتكنولوجيا المعلومات"، فيما يمتحن طلاب الصف الخامس مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانات مادتى أصول الدين "ورقة ثانية" التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية، أما طلاب الصف الثانى الإعدادى يؤدون امتحاناتهم اليوم بمادتى أصول الدين "ورقة ثانية" التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى اليوم بمادتى الحديث والأحياء، أما الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى فيبدأون امتحاناتهم بمادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

أما طلاب القسم الأدبى الصف الأول يؤدون امتحاناتهم اليوم بمادتى الحديث والفرنساوى، أما طلاب الصف الثانى بمادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.