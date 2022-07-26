المتهمان بابتزاز سيدة بصور مخلة فى مدينة 6 أكتوبر يكشفان كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شاب وزوجته عقب ضبطهما، لاتهامهما بتصوير صديقة المتهمة في أوضاع مخلة لابتزازها في مدينة 6 أكتوبر بارتكاب الجريمة، وذكرا أنهما اتفقا على استدراج المجني عليها إلى شقتهما، للانتقام منها، بسبب عرضها المتهمة على راغبي المتعة، والحصول على مبالغ مالية، وتضمن السيناريو الذي وضعاه ادعاء تشاجرهما، واتصال المتهم بصديقتها المجني عليها، لاصطحابها بواسطة سيارة أوبر، ثم تهديدها، وتصويرها في أوضاع مخلة لتهديدها بالصور.

وقال المتهم وزوجته إنهما نفذا المخطط، وصورا المجني عليها في أوضاع مخلة، واستوليا على متعلقاتها، وسمحا لها بالانصراف، وهدداها بنشر الصور حال إبلاغها قسم الشرطة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، تم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وزوجته، لاتهامهما بتصوير صديقة الزوجة في أوضاع مخلة، والاستيلاء على متعلقاتها، بسبب خلافات بينهم في مدينة 6 أكتوبر، وتورط المجني عليها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تقدمت ربة منزل ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه صاحبة محل كوافير وزوجها بتصويرها في أوضاع مخلة بمدينة 6 أكتوبر، وذكرت المجني عليها أن المتهمين استدرجاها إلى شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، بحجة تشاجرهما، نتيجة خلافات زوجية، وصورها المتهم في أوضاع مخلة واستولى على متعلقاتها.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليها، لتورطها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.