اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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الفلبين ترجح بلوغ إصابات كورونا 19 ألف حالة يومية بنهاية أغسطس المقبل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:00 م
الفلبين ترجح بلوغ إصابات كورونا 19 ألف حالة يومية بنهاية أغسطس المقبل كورونا فى الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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رجحت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء أن تبلغ حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، 19 ألف حالة يومية بنهاية شهر أغسطس المقبل.


وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي أس- سي بي إن) الفلبينية - أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الإصابات 19 ألفا و306 حالات إصابة بالفيروس يوميا بحلول 31 أغسطس المقبل، بينما قد يتباطأ ارتفاع الحالات إذا تم تحسين معدلات التطعيم، والتزم المواطنون بالحد الأدنى من المعايير الصحية.


جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلبينية سجلت في المتوسط ​​2791 إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي، علما بأنه تم في الأشهر الأخيرة رصد أكثر من ألف حالة من المتغيرات الفرعية شديدة العدوى من متحور "أوميكرون"، والتي تسببت في زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بالولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.


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