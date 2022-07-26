الخارجية العراقية: هناك مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق بمجلس الأمن

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تقوم بحشد الجهود الوطنية لتوحيد الموقف العراقى حول الاعتداء التركى، فيما أشارت إلى أن هناك مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق فى مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "الخارجية العراقية حشدت الجهود الوطنية على مستوى مجلس النواب والحكومة لتوحيد الموقف العراقى بشأن الاعتداء التركي"، مبينا أن "ذلك سيكون رافعا للقرار الدبلوماسى العراقي".



وأضاف المتحدث أن "الدبلوماسية العراقية حشدت بدورها أيضا جميع جهود شركاء العراق وأصدقائه حول الاعتداء التركي"، مشيرا إلى أنها "حازت على مصادر الدعم المتعددة من خلال البيانات والمواقف الداعمة لحكومة العراق وشعبه، ثم الوعد بتبنى التقارير الرسمية العراقية بقوة داخل مجلس الأمن الدولى والدفاع عن سيادة العراق وحماية مواقفه".