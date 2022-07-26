اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:52 م
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الإحصاء: شهر يوليو الأعلى تسجيلا للحوادث فى مصر عام 2021

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:00 م
الإحصاء: شهر يوليو الأعلى تسجيلا للحوادث فى مصر عام 2021 إسعاف -أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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أكدت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021، أن شهر يوليو كان هو الأعلى بين شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 4918 إصابة، بينما كان شهر ديسمبر هو أقل الشهور، حيث بلغ 3710 إصابة عام 2021.

 

وقدرت الدراسة عدد إصابات الذكور بنحو 41670 مصاب عام 2021، مقابل 46324 مصاب عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصاب عام 2021، مقابل 10222 مصاب عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 8.7%.

 

وبالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية أقل من - 15 سنة بعدد 14703 مصاب، ويليه فئة أقل من 25 سنة بعدد 10134 مصاب، ويليهم فئة أقل من 35 سنة، بعدد 7156 مصاب، بينما أقل عدد كان فئة (+65 سنة) بعدد 1178 مصاب عام 2021، وجاءت إصابات حوادث الطرق طبقا لمستخدم الطريق فى المرتبة الاولى (الركاب) بعدد 17805 مصاب يليها (المشاة) بعدد 12948 مصاب عام 2021.


جهاز الإحصاء

الحوادث

مصابين الحوادث

اخبار الاقتصاد



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