اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:10 م
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إيمان كامل مديرا لشئون التعليم والطلاب بجامعة بنها وشيرين شوقى أمينا للجامعة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:36 م
إيمان كامل مديرا لشئون التعليم والطلاب بجامعة بنها وشيرين شوقى أمينا للجامعة جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين شيرين شوقي سليمان في وظيفة أمين جامعة بنها بالمستوى الوظيفي العالى.
 
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ما عرضه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تجديد تعيين شيرين شوقي أمينا للجامعة.
 
ومن جانبه، قدم الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة التهنئة إلى شيرين شوقي على صدور قرار مجلس الوزراء متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها.
 
وفي سياق آخر، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتعيين إيمان محمد كامل عفيفي في وظيفة مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة بنها.
 
 
 
 

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