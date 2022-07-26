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أحمد موسى يقاضى صفحات مشبوهة بفيس بوك لفبركتها أخبارا على لسانه تخص الأهلى

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:51 م
أحمد موسى يقاضى صفحات مشبوهة بفيس بوك لفبركتها أخبارا على لسانه تخص الأهلى أحمد موسى
كتب آسر أحمد

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أعلن الإعلامي أحمد موسي تقدمه ببلاغات ضد عدد من الصفحات التى فبركت تصريحات منسوبة له بخصوص النادي الأهلى، حيث نشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، منذ قليل، قال فيه: " ينفي الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد، ما نشر علي بعض الصفحات حول مجلس إدارة النادي الأهلي وانه في حالة انعقاد دائم لمعرفة كيف تم حذف تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ".
 
وأضاف موسى فى البوست: "أنه سيتقدم ببلاغ لملاحقة هذه الصفحات الكاذبة والتي فبركت تصريحات علي لسانه، وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين علي تلك الصفحات المشبوهة، والتي تحاول بث الفتنة بين جماهير الأندية".

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