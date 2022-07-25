اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور تجاوزت 13%

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:25 م
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور تجاوزت 13% المشاركة بالاستفتاء على الدستور
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن مليوناً و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم إلى حدود الثالثة والنصف بعد الظهر، لترتفع نسبة الإقبال إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وقال فى بيان صحفي للهيئة، إنه تم تسجيل إشكاليات تهم بعض الناخبين في دوائر الاقتراع المخصصة للتونسيين بالخارج، تتعلق بتوجه ناخبين إلى مراكز ومكاتب غير مسجلين فيها وتمسكهم واصرارهم على الاقتراع في هذه المراكز والمكاتب في حال أنهم مسجلين باختيارهم في مراكز أخرى وذلك بهدف ارباك العملية الانتخابية عبر الادعاء بتغيير مراكز الاقتراع للناخبين، وفق قوله.

وأشار فاروق بوعسكر إلى أن هيئة الانتخابات تفطنت إلى بعض الحالات التي تم التغيير فيها لمراكز الاقتراع بشكل متعمد بهدف إحداث نوع من الاضطراب على العملية.

من جهة أخرى، أوضح أنه تم توجيه تعليمات بتسهيل العمل مع الصحفيين والتعامل معهم باحترام، قائلاً إن هناك بعض الاجتهادات المعزولة في بعض المناطق.

 


الاستفتاء على الدستور

الدستور

الدستور التونسي

اخبار تونس

تونس

هيئة الانتخابات التونسية

الانتخابات التونسية



الموضوعات المتعلقة

تونس.. انطلاق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالخارج حتى الإثنين.. رئيس هيئة الانتخابات التونسية: نطبق المعايير العالمية ونرحب بالملاحظين المحليين والدوليين.. ويؤكد: النجاح يتحدد بنسبة المشاركة

السبت، 23 يوليه 2022 11:40 ص

هيئة الانتخابات التونسية تؤكد حرصها على تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية

السبت، 23 يوليه 2022 09:17 ص

هيئة الانتخابات التونسية ترفض تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:08 م

هيئة الانتخابات التونسية تعلن فوز حزب "حركة النهضة" بالانتخابات التشريعية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة