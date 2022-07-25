منتجات الأسر المنتجة تتصدر معرض ديارنا بمارينا

كتب ـ مدحت وهبة

يستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، للأسر المنتجة في استقبال الزوار والمصطافين بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

يقام المعرض على مساحة 1200م، ويفتح أبوابه من الرابعة مساء وحتى الثالثة فجرا يوميا، ويشارك فيه 1000 عارض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمارينا 5 بالساحل الشمالى والذى يستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم فترة العرض علي 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.