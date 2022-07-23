وزارة التضامن: نسعى لإقامة معارض ديارنا فى عدد من الدول العربية

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، على حرص الوزارة لتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين والأسر المنتجة، مع اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية بهدف الترويج والتسويق للمنتجات.

كانت وزارة التضامن قد افتتحت "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، الزوار والمصطافين بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.