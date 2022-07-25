مصرع 24 شخصا إثر سقوط حافلة فى النهر بكينيا

وكالات الأنباء

أفادت وسائل إعلام كينية، الاثنين، أن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم فى وسط كينيا بعدما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت فى وادى نهر.

وذكرت صحيفتا "ديلي نيشن" و"ستاندرد" أن الحادث وقع الأحد، فى مقاطعة ثاراكا نيثي، عندما انحرفت الحافلة المتجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في واد على عمق 40 متراً.



ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن حاكم المقاطعة نوبيرت كومورا قوله "فقدنا 24 شخصاً في حادث مروع على جسر نهر نيثي على طريق ميرو - نيروبي السريع".



ونقلت الصحيفة عن كومورا، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللاً في المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر.