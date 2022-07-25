مصرع طفلة سقطت من نافذة شقتها فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت طفلة من نافذة مسكنها فى منطقة إمبابة، مما أدى لمصرعها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة سقوطها من علو فى إمبابة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من نافذة شقتها، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا فى وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.