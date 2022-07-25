طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالبحرين وحار فى الكويت والإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قالت مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض"

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:54 والثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 16:12 والثاني عند الساعة 06:38 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 18:58 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والثاني عند الساعة 02:14 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 32 70 30 دبي 41 33 70 25 الشارقة 42 32 70 25 عجمان 41 32 80 30 أم القيوين 41 32 75 25 رأس الخيمة 43 32 70 30 الفجيرة 36 31 85 60 العين 41 30 50 25 ليوا 46 30 80 15 الرويس 38 28 90 25 السلع 39 26 90 15 دلما 38 29 85 30 طنب الكبرى 37 30 80 45 طنب الصغرى 37 30 80 45 أبو موسى 37 30 80 45 - مل-

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

اما ليلا فهو حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .. درجة الحرارة الصغرى: 34 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم بالمملكة هو صيفي معتدل

أما الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتصل إحيانا من 3 إلى 18 خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين ، ويصل إلى 4 أقدام في عرض البحر.

وأشارت النشرة إلى أن درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 30 م، والرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 20%